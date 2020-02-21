На норвежском архипелаге Шпицберген около ледника сошла снежная лавина. Известно, что в результате стихийного бедствия погибли двое граждан Германии. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, около ледника Фричтов пропали без вести два человека, которые участвовали в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.

Отметим, что ледник расположен неподалеку от Баренцбург, российского угледобывающего города. В соответствии с договором 1920 года Норвегия обладает суверенитетом над архипелагом, но другие страны, подписавшие документ, имеют право эксплуатировать его природные ресурсы.

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