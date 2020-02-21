Известная украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь, которая является женой экс-министра Павла Розенко, похвасталась обновкой, о которой, по ее словам, мечтала по ночам. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

Так, на новом фото Лебедь позирует на фоне своего автомобиля в вареных джинсах с высокой талией, белой рубашке, жакете и черных массивных кроссовках.

"Они снились мне ночами (туду-ду-дум..) Мерещились наяву (баууум...) Вспыхивали в мечтах (вжжжжух!!) Но найти я их не могла. Мом-джинс с высокой и стильно-выразительной талией. Чтобы сидели как агонь, чтоб удобно, чтоб с акцентом на поясе (две пуговки, ммм), короче, нашла!" - написала Елена-Кристина.

Поклонники активно комментируют публикацию звезды и благодарят за модный совет.

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