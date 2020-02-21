Скалецкая показала селфи из временного кабинета в Новых Санжарах [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поселилась в медцентре санатория в Новых Санжарах, где будет выполнять свои должностные обязанности в одном здании с эвакуированными из Уханя украинцами. Об этом Скалецкая написала на своей странице в Facebook, публикуя селфи из своей временной приемной.
Я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение… Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации.
По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.
Министр также сообщила, что пообщалась с членами эпикажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.
В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания.
Напомним, 20 февраля в связи с размещением эвакуированных украинцев в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
Эвакуация из Уханя: в какие номера поселили прибывших украинцев
В четверг, 20 февраля, прошла эвакуация украинцев из Уханя
Обсервация в Новых Санжарах: в МВД раскрыли подробности режима
В пятницу, 21 февраля, появилась информация о том, что на территории медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля
"Самый тяжелый полет в жизни": стюардесса спецрейса обратилась к украинцам
В четверг, 20 февраля, прошла эвакуация украинцев из Уханя
Эвакуация из Уханя: переселенцы из Донецка привезли продукты в зону обсервации
В пятницу, 21 февраля, в Новых Санжарах, в военный госпиталь, в котором на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы, переселенцы из Донецка привезли продукты
Ситуация в Новых Санжарах: у президента рассказали о реакции Зеленского
Четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский почти весь день посвятил ситуации в Новых Санжарах