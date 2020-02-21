В пятницу, 21 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поселилась в медцентре санатория в Новых Санжарах, где будет выполнять свои должностные обязанности в одном здании с эвакуированными из Уханя украинцами. Об этом Скалецкая написала на своей странице в Facebook, публикуя селфи из своей временной приемной.

Я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение… Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.

Министр также сообщила, что пообщалась с членами эпикажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.

В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания.

Напомним, 20 февраля в связи с размещением эвакуированных украинцев в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.