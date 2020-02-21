В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про події в "Нових Санжарах", а також коли будуть ухвалені нові законопроекти та реформи.

Перше питання не про парламент, а про Нові Санжари та інші місця в Україні, де почався справжній бунт одних українців проти інших українців. Як ви пояснюєте такий бунт? Та що відчували, коли бачили з якою злістю люди блокували дороги?

Мені було соромно за те, що я бачив, за те, як це відбувалось. За те, як ми, люди, які завжди пишались тим, що Україна – гостинна держава, Україна є дуже толерантною. В умовах війни це держава, яка повинна об’єднуватись, а ми зустрічали так своїх співгромадян. Багато хто казав "хворі, не хворі". По-перше, станом на сьогодні, сподіваюсь, що і в подальшому буде так, симптомів зараження немає в них. Це раз. Два – там були діти. Три – це наші громадяни. Давайте будемо відвертими, на їх місці міг би бути кожен із нас. Я навіть не можу назвати це протестом. Це була агресія. Мені було соромно.

Є різна інформація про те, що це було спровоковано: частково чи повністю. Я думаю, що так само працівники правоохоронних органів повинні розібратись і дати оцінку.

Повертаємось до звичних політичних справ. Які ваші враження від першого півріччя роботи команди влади загалом і уряду зокрема? Якщо згадувати часи передвиборчої кампанії та порівнювати з тим, що маємо тепер, чи виправдалися ваші особисті сподівання на зміни в країні?

Я думаю. що в першу чергу я буду говорити за Верховну Раду. мені б хотілось казати, що все, що ми обіцяли і все, на що я сподівався - виконано. Однак, це поки що неправда. Багато речей запущено, багато того, що залежало від Верховної Ради - зроблено.

Для мене, як для голови Верховної Ради, буде важливо бачити підтримку особливо президентських законопроектів різними політичними силами. І дуже часто на табло ви бачили за 300 голосів.

Чи дійсно Верховна Рада отак, як зараз, буде аж до квітня працювати над поправками до земельної реформи? Або все ж таки ще може змінитися порядок роботи?

Я думаю, що говорити про те, що Верховна Рада "зависла" - буде некоректно. Тому що Верховна Рада працює. Так, це важкий та важливий законопроект. Особливо на перший день розгляду цього законопроекту, він був важким для Верховної Ради. Але зараз Верховна Рада працює у звичному режимі. Так, багато правок, але ми повинні їх пройти. Майже на всіх правках наполягають наші опоненти.

Є повідомлення вже й про те, що тисячі поправок будуть внесені і до інших законопроектів. Наприклад, про легалізацію грального бізнесу. Чи не вийде так, що увесь законодавчий план на цю сесію Верховна Рада не зможе реалізувати через те, що фракції меншості постійно будуть відкладати через процедуру на тижні фінальне голосування?

Я вам хотів би привести на приклад інші законопроекти. Наприклад, так звані площадки, майданчики. там було 1200 правок, однак державницька позиція Верховної Ради дозволила розглянути цей законопроект в цілому за дві години. Я думаю, що і по іншим законопроектам можна буде шукати шляхи вирішення.

Одна з головних політичних подій в Україні - це зміна голови Офісу президента. Як ви оцінюєте таку кадрову заміну? Та чого очікуєте від нового голови Офісу президента?

Я думаю, що буде не зовсім коректно мені давати оцінку, таким ротаціям. Це безпосередня зона відповідальності і рішення президента України.

Зі мною, звісно, він (Андрій Єрмак - ред.) зустрічався. І до цього ми мали достатньо конструктивну роботу по іншим напрямках.