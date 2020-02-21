Коронавірус у Нових Санжарах: у яких умовах утримують евакуйованих українців [ Редактировать ]
Ну а що ж зараз у Нових Санжарах? У яких умовах відбувається обсервація евакуйованих? Та чи залишилася насправді міністр охорони здоров'я разом з іншими в санаторії? Ці питання - Олені Мендалюк, вона перебуває на місці подій. Олено, тобі слово.
Сьогодні в Нових Санжарах усе спокійно. Про буремний четвер на під'їздах до санаторію Нацгвардії нагадують хіба згарища. Люди вгамувались, хоча у ЗМІ з'явилась інформація, що жителі все-таки перестраховуються. І багато хто сьогодні навіть дітей до школи не пустив. Та все ж у самому містечку доволі буденно. Дороги вільні, жодних барикад чи протестів немає. Однак правоохоронці працюють у посиленому режимі. 200 нацгвардійців охороняють медичний центр та околиці. До речі, сьогодні від самого ранку люди демонструють геть протилежні моральні якості. До санаторію привозять солодощі, фрукти, каву. Щоб бодай якось згладити враження від учорашнього прийому.
"Ничего не вижу ни про любов, ни про взаимопонимание. К людям, ближнему. Єлементарные вещи. У меня 4 детей, да если бьи я. Ми переселенци, я знаю сам как нас назівали. Сепаратисти, мі войну начали".
У сам санаторій, звісно, нікого не пускають. Усі евакуйовані з Китаю люди, а це, я нагадаю, - і наші співвітчизники, і іноземці перебувають під наглядом. Проходять медичні обстеження. На даний момент усі здорові, жодних симптомів коронавірусу чи навіть застуди не виявлено. Тим часом самі евакуйовані - хоча й ізольовані, та доволі активні в інтернет-мережах. Приміром, поширюють відео умов, у яких живуть. До журналістів, котрі чергують біля санаторію, - вийшов його директор. І ось як він прокоментував ситуацію:
"Те що знято на відеоролику, це одиничні моменти. Які бувають на каждом учереждении. Ми не буди готові приймати, у нас був ремонт. Го ми мобілізувалися за 2 суток. І підготували доволі непогані условия", - говорить Олександр Блінов, директор медичного центру "Нові Санжари".
Оцінити умови проживання в санаторії може й міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона відучора перебуває разом із евакуйованими людьми в Нових Санжарах і проведе тут 14 днів карантину. До речі, зранку з'явилась інформація, що нібито Скалецька залишила санаторій, однак це виявилося неправдою. Згодом і сама пані міністр, і Офіс Президента, і пресслужба МОЗу це заперечили.
А я ще раз повернуся до наслідків учорашніх подій. Напередодні правоохоронці затримали 24 людини, та сьогодні - усіх відпустили. Окрім одного чоловіка. Під час сутичок він напідпитку сів за кермо і поїхав у бік правоохоронців. Тепер має за це відповісти, йому інкримінують погрозу працівникам поліції. І це наразі всі новини з Нових Санжар.
Повернемось до Нових Санжар, якщо буде оновлення інформації. А ще про міфи та правду щодо коронавірусу. І про те як, куди і в які умови евакуювали своїх громадян із Китаю інші країни - про все це буде в нашій програмі згодом.
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