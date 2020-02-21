"Своїх не кидаємо": країни світу зустріли своїх громадян із Китаю

Вивозили в кілька етапів. Почали ще наприкінці січня і загалом перемістили 800 людей. Хоча в країні медіа теж усіляко підігрівали паніку щодо коронавірусу, жодних акцій протесту в Штатах не було