Загострення на Сході: секретар РНБО оцінив ситуацію [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та протести у Нових Санжарах через евакуювання українців із Уханю.
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