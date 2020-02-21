В пятницу, 21 февраля, футбольный клуб "Шахтер" выразил готовность эвакуировать оставшихся в Китае украинцев на самолете клуба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Шахтера".



"После поединка (с "Бенфикой" - ред.) удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент предложил отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая.

Договорились, что, если в этом будет необходимость, клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", - отмечает капитан и вратарь клуба Андрей Пятов.

Напомним, самолет с эвакуированными кружил над Украиной более часа, а потом приземлился в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетел в Харьков, откуда эвакуированных увезли в санаторий в Полтавскую область.

Прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".