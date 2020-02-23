В субботу, 22 февраля, команда хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" играла против "Торонто Мейпл Лифс" и осталась без вратарей. Но, они нашли выход и на лед вышел 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс, работающий на домашней арене фарм-клуба канадской команды из АХЛ.

Эйрс ранее был хоккеистом, но из-за пересадки почки он перестал играть. Он решил помочь команде и подписал контракт с НХЛ на одну игру прямо на льду и встал в ворота. "Харрикейнз" победили со счетом 6:3, причем Эйрс отразил восемь бросков в створ ворот из десяти.

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Эйрс играл 28 минут и пропустил всего две шайбы. Для Эйрса этот матч стал дебютным в НХЛ. Он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в лиге.