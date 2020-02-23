Фьюри нокаутировал Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира [ Редактировать ]
В ночь с 22 на 23 февраля по киевскому времени в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных реваншей в истории бокса. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри вновь встретились на ринге, после боя в прошлом году.
Британский боксер Тайсон Фьюри смог нокаутировать американца Деонтея Уайлдера. Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Фьюри в бою-реванше нокаутом победил Деонтея Уайлдера. Он изначально взял бой под свой контроль и не давал оппоненту ни единого шанса на удачный удар.
В каждом раунде британец набирал обороты и преимущество британца становилось все более существенным. Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.
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