Жителі Перу розбирають завали після нищівних повеней

У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів. Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна, на півдні країни, внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинуло чотири людини