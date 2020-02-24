Вулиці Болівії опинилися під шаром каменів та бруду [ Редактировать ]
Заливає й сусідню Болівію. Вулиці міста Кочабамба опинилися під шаром каменів та бруду.
Тамтешні річки повиходили з берегів через сильні зливи. Вулицями ринули потужні потоки. Велика вода підтопила кілька десятків будинків. Наразі наслідки негоди ліквідують екстрені служби. Подивитися на темпи виконання робіт - особисто приїхала виконувачка обов'язків президента країни Жанін Аньєс. Сезон дощів у регіоні триватиме до квітня.
по теме
Британию топит "беспрецедентное" наводнение (фото)
В понедельник, 17 февраля, в Британии продолжает бушевать шторм Деннис
Китайський коронавірус розповсюджується країнами світу
Від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих - майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги - у КНР, на другому місці - Іран
МОЗ заборонив передавати харчі евакуйованим українцям
До шпиталю у Нових Санжарах МОЗ заборонив передавати харчі. Там, нагадаю, перебувають на карантині евакуйовані з Китаю громадяни
Жителі Перу розбирають завали після нищівних повеней
У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів. Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна, на півдні країни, внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинуло чотири людини
У Перу оговтуються після нищівних повеней
Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. На півдні країни, внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинули чотири людини