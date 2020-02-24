До шпиталю у Нових Санжарах МОЗ заборонив передавати харчі. Там, нагадаю, перебувають на карантині евакуйовані з Китаю громадяни. Це зробили для того, щоб не було отруєнь, - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також чиновник розповів, що термін обсервації для людей не продовжуватимуть. А іноземці, в якої загострилася хвороба шлунка - вже краще. Симптомів коронавірусу у неї не виявили.

"Ні в кого немає симптомів гострого распіраторного захворювання спричиненого коронавірусом. Температура у всіх нормальна. Підвищеної немає. Для іноземки на базі харчоблоку готують дієтичне харчування. Жодних загроз її здоров'ю не існує", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.