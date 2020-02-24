На Сході бойовики атакують позиції українських захисників [ Редактировать ]
І до подій на передовій. Минулої доби бойовики 14 разів атакували позиції українських захисників. Били із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів та гранатометів, а ще з артилерії, стрілецької зброї та БМП.
Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Золотого-4, Попасної, Новозванівки та Луганського. Втрат в українському війську - немає.
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