І до подій на передовій. Минулої доби бойовики 14 разів атакували позиції українських захисників. Били із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів та гранатометів, а ще з артилерії, стрілецької зброї та БМП.

Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Золотого-4, Попасної, Новозванівки та Луганського. Втрат в українському війську - немає.