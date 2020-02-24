Туреччину сколихнув уже другий за останні кілька діб землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4 і 8 відчувалися на заході країни, неподалік міста Ізмір. Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Інформації про потерпілих чи руйнування наразі не надходило.

Землетрус, що стався минулої доби на кордоні Ірану та Туреччини, забрав життя дев'яти людей серед них трьох дітей. Ще близько сотні осіб травмовані.