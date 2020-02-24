Рысь набросилась на дрессировщика во время выступления [ Редактировать ]
В Южной Осетии цирковая рысь напала на дрессировщика во время выступления. Об инциденте сообщает "Спутник Осетия".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10887356-narvalsya-sam-rys-napala-na-dressirovshchika-vo-vremya-cirkovogo-vystupleniya-video.html
На видео видно, что дрессировщик тянет хищника на себя с высокой подставки. Рысь падает вместе с подставкой и нападает на человека. К счастью, дрессировщику удалось увести животное со сцены не получив серьезных повреждений.
Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика. В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди.
Публикация от Sputnik_Ossetia (@sputnik_ossetia)
Зрителей циркового представления возмутило, что на арене отсутствовало заграждение, и дикий зверь мог напасть на людей.
Цирковые шоу обвиняют не только в пренебрежительном отношении к безопасности зрителей, а и в насилии над животными. Так в Днепре местные жители протестовали против гастролей известных циркачей.
А в Аргентине из циркового рабства освободили слониху. Почетную пенсию она проведет в одном из бразильских национальных парков.
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