В Южной Осетии цирковая рысь напала на дрессировщика во время выступления. Об инциденте сообщает "Спутник Осетия".





Подробности читайте на УНИАН: Инцидент произошел в цирке Южной Осетии во время гастролей в ЦхинвалеПодробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10887356-narvalsya-sam-rys-napala-na-dressirovshchika-vo-vremya-cirkovogo-vystupleniya-video.html

На видео видно, что дрессировщик тянет хищника на себя с высокой подставки. Рысь падает вместе с подставкой и нападает на человека. К счастью, дрессировщику удалось увести животное со сцены не получив серьезных повреждений.

Зрителей циркового представления возмутило, что на арене отсутствовало заграждение, и дикий зверь мог напасть на людей.

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Цирковые шоу обвиняют не только в пренебрежительном отношении к безопасности зрителей, а и в насилии над животными. Так в Днепре местные жители протестовали против гастролей известных циркачей.

А в Аргентине из циркового рабства освободили слониху. Почетную пенсию она проведет в одном из бразильских национальных парков.