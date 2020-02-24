Хто кому не поступився дорогою - ще з'ясовують

В Миколаєві елітний позашляховик влетів в маршрутку. Автобус з людьми перекинувся, шестеро людей постраждало. На місці працює кілька бригад швидкої допомоги.

Автомобіль рухався однією з центральних вулиць - і аварія сталася на перехресті, на якому не працював світлофор. Хто кому не поступився дорогою - ще з'ясовують.