Во Вьетнаме в январе медики провели первую в истории операцию по пересадке руки с кистью от живого донора. Об этом говорится на сайте Центрального военного госпиталя №108 в Ханое.

Пациент, 31-летний Фан Ван Вуонг, 11 июля 2016 года получил производственную травму - попал рукой под штамповочную установку, в результате чего ему ампутировали руку ниже предплечья.

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"Донором выступил другой мужчина после еще более тяжелой травмы: 3 января 2020-го его привезли в госпиталь после того, как на конвейерной ленте ему раздавило руку на участке от локтя до плеча. Часть его руки, которую впоследствии решили пересадить Вуонгу с согласия донора и его семьи, была в относительно нормальном состоянии", - говорится в сообщении.

Операция продолжалась 8 часов. За это время хирурги соединили 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей.

Сообщается, что сразу после операции Вуонг мог двигать новыми пальцами. Сейчас, спустя месяц после пересадки, он уже может использовать пересаженную руку, чтобы брать некоторые предметы.

Ранее мы писали о том, что хирург сжег пациентку во время операции.

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