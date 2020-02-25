В России решили построить новую дорогу от Краснодара до Крымского моста за 1,5 млрд долларов.

Росавтодор объявил конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали. Контракт планируется заключить до конца марта. Сообщение о тендере размещено на сайте госзакупок РФ.

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На строительство 68 км дороги выделят 59,2 млрд рублей (около 900 млн долларов). Вся протяженность трассы составит 119 км и обойдется в сумму около 1,5 млрд долларов.

Новая автомагистраль "должна стать главной дорогой Краснодарского края", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Росавтодору.

"Ведомости" также создали карту, согласно которой первый участок трассы пройдет от хутора Белый, где находятся развязки дорог Краснодар-Керчь и Новороссийск-Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

К слову, в сообщении говорится, что с учетом новой трассы российское правительство потратит на дороги в оккупированный Крым более 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов).

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