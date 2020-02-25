Россия решила построить новую дорогу к оккупированному Крыму [ Редактировать ]
В России решили построить новую дорогу от Краснодара до Крымского моста за 1,5 млрд долларов.
Росавтодор объявил конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали. Контракт планируется заключить до конца марта. Сообщение о тендере размещено на сайте госзакупок РФ.
На строительство 68 км дороги выделят 59,2 млрд рублей (около 900 млн долларов). Вся протяженность трассы составит 119 км и обойдется в сумму около 1,5 млрд долларов.
Новая автомагистраль "должна стать главной дорогой Краснодарского края", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Росавтодору.
"Ведомости" также создали карту, согласно которой первый участок трассы пройдет от хутора Белый, где находятся развязки дорог Краснодар-Керчь и Новороссийск-Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.
К слову, в сообщении говорится, что с учетом новой трассы российское правительство потратит на дороги в оккупированный Крым более 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов).
Ранее мы писали о том, что в Польше резко раскритиковали "Крымский мост".
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