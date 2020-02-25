В Киеве во время "Форума реформ: на пути к Вильнюсу" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что самым большим достижением Украины за последнее 10-летие является демократия. Теперь, по его мнению, задача - трансформировать экономику. Об этом сообщает "Укринформ".

Главным достижением нашей страны за последние 10-летие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные слои общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись.

Теперь, по его словам, задача государства - трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство.

Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусировано на развитии экономики.

"Я уверен, что страна может измениться в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что Гончарук проверит, куда "утекают" деньги из Пенсионного фонда.