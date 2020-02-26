В США попытались подорвать автомобиль возле Пентагона [ Редактировать ]
В США возле Пентагона случилось происшествие. Известно, что мужчина попытался подорвать автомобиль. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что подозреваемого зовут Мэттью Ричардсон, ему 19 лет. Его задержали в понедельник на парковке Пентагона.
Также сотрудник правоохранительных органов увидел, как Ричардсон стоял рядом с автомобилем, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается взорвать этот автомобиль.
Согласно документам суда, владелец автомобиля является военнослужащим и не знаком с Ричардсоном.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта
Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
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