Репутации министерства подобными действиями чиновников наносится серьезный ущерб. Бывшие топ-чиновники из Министерства инфраструктуры Украины попытались захватить контроль над ГП "Госгидрография" с целью запуска коррупционных схем. Об этом пишут европейские СМИ.

Как отмечает эксперт в области экономики Александр Охрименко, ГП "Госгидрографии" удалось реализовать ряд инновационных проектов, которые соответствуют лучшим мировым образцам.

"От коллег узнал, что под руководством Александра Щипцова, начальника Государственного учреждения "Госгидрография", предприятие, наладило дела и динамично развивается", - написал экономист в Facebook.

Однако, несмотря на это, против предприятия и его руководства предшественники развернули информационную кампанию, целью которой является смена руководства. Бывший руководитель данного учреждения Дмитрий Падакин и руководитель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев систематически подают недостоверную информацию министру инфраструктуры, через секретаря этого министерства Андрея Галущука и дискредитируют нынешнее руководство "Госгидрографии" и реальные достижения предприятия.

В результате, Министерство инфраструктуры Украины направило 18 февраля в Кабинет министров Украины представление на утверждение исполняющим обязанности начальника государственного учреждения - Дмитрия Падакина. Он - бывший руководитель "Госгидрографии", который был уволен в марте 2019 и является фигурантом нескольких уголовных производств о нарушениях при осуществлении государственных закупок, неправомерных выплат надбавок и премий, ненадлежащего обеспечения защиты государственных имущественных прав и интересов при незаконной экспроприации имущества учреждения РФ.

Эксперты констатируют, что де-факто происходит рейдерский захват "Госгидрографии" со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия, государственного секретаря этого министерства Андрея Галущука и руководителя Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаила Киреева.

"Единственный мотив назначения Дмитрия Падакина - достижение корыстных интересов группы заинтересованных лиц, возглавляющих Министерство инфраструктуры, которые, пользуясь своим служебным положением, назначают на руководящие должности своих протеже", - отмечают журналисты.

Политический эксперт Петр Олещук, оценивая сложившуюся ситуацию, отмечает, что Дмитрий Падакин никак не похож на "новое лицо", поскольку уже был исполняющим обязанности "Госгидрографии" и по отношению к нему в Единый реестр досудебных расследований неоднократно вносились сведения о различных коррупционных нарушениях.

"Совету национальной безопасности и обороны и Службе безопасности Украины необходимо обратить внимание на кадровую политику, которую проводит Министерство инфраструктуры, поскольку это учреждение ("Госгидрография", - Ред), обеспечивает национальные интересы в сфере гидрографии и навигации. Очевидно, что ситуация с кадровыми назначениями в Министерстве инфраструктуры подрывает доверие украинского общества к Кабинету министров и его антикоррупционной политике, а также позорит его в глазах международного сообщества", - говорится в статье европейского издания Eureporter.

Стоит отметить, что за весь период работы Министра инфраструктуры Криклия произошла смена троих исполняющих обязанностей главы Морской Администрации (этому есть соответствующие распоряжения на сайте КМУ). А из биографий данных чиновников видно, что все они без профильного образования, это не политические должности, а профильные - в.о. Божко М.П; Ворона Ю.М; Звягинцев С.Б.

Так о какой кадровой политике может идти речь?..