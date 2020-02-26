В Италии коронавирусом заразились 4 ребенка [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, стало известно, что в Италии диагностировали коронавирус COVID-19 у четверых детей. Об этом сообщает агентство ANSA.
Сообщается, что заразились 4-летняя девочка, двое 10-летних детей и 15-летний мальчик. Инфицирование произошло в регионе Ломбардия. Двое детей находятся в больнице.
К слову, в Италии зафиксированы уже 229 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
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