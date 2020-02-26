Паника из-за коронавируса: в Украине исчезли защитные маски [ Редактировать ]
В украинских аптеках с прилавков пропали защитные маски из-за вспышки коронавируса в мире. В некоторых аптеках их вообще нет, а в других цены выросли в несколько раз. Об этом сообщает "Униан".
В соцсетях люди жалуются, что цены на маски сильно выросли. За упаковку масок на 50 штук, можно заплатить до тысячи гривен. Ранее цена составляла около 50 гривен.
В Херсоне люди рассказывают, что в городе сложно найти в продаже защитные маски. Стоимость одной составляет 12 гривен. А в Днепре в нескольких аптеках масок в наличие не оказалось, но провизоры обнадежили, что ожидают товар.
Напомним, в начале февраля возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Это произошло из-за того, что один из пассажиров оказался гражданином Китая с коронавирусом.
19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.
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