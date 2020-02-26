В среду, 26 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "упал". По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $660.6. За месяц курс вырос на $115.37. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $8682.02.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $220.21;

Litecoin $58.45;

Bitcoin Cash $310.86.

Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.