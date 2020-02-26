В России поймали четырех украинцев, которых подозревают в сбыте наркотических средств. Российская сторона подтвердила посольству Украины этот факт задержания. Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с нарушением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области", - сказал он.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что они ликвидировали нарколабораторию во Владимирской области и изъяли тонну наркотиков. Среди задержанных было четыре украинца.

"Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", - заявил Колокольцев.

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