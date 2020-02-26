В России поймали украинцев за сбыт наркотиков [ Редактировать ]
В России поймали четырех украинцев, которых подозревают в сбыте наркотических средств. Российская сторона подтвердила посольству Украины этот факт задержания. Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с нарушением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области", - сказал он.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что они ликвидировали нарколабораторию во Владимирской области и изъяли тонну наркотиков. Среди задержанных было четыре украинца.
"Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", - заявил Колокольцев.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен.Также читайте о том, что под Житомиром поймали чиновников, которые украли более трех миллионов.
по теме
В центре Москвы произошла жуткая резня в храме
В воскресенье, 16 февраля, в московском храме мужчина напал на прихожан
Трамп решил опровергнуть все мифы о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию на тему коронавируса
В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали второго человека
Во вторник вечером, 25 февраля, госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус
В Украине объявили штормовое предупреждение
В четверг, 27 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение
Масленица 2020: что категорически нельзя делать
В 2020 году Масленица выпадает на 1 марта