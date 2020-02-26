У Києві сьогодні протестували медики. Лікарі закликають владу скасувати медичну реформу, другий етап якої розпочнеться з квітня. Чим реформа загрожує Україні на думку протестувальників? Детальніше у сюжеті.

Понад сто медпрацівників із різних регіонів зібралися сьогодні на Майдані Незалежності в столиці. Люди виступають проти запровадження нового етапу медичної реформи. Заявляють - з першого квітня різко скорочується фінансування лікарень. Багатьом доведеться звільнитися.

"Це ж просто нереально. Реформа не продумана і веде до геноциду, якщо будуть лікарні опорні на відстані 120 кілометрів. То як будуть неопорні. Вже деякі закриваються вони не можуть себе забезпечувати", - говорить Ніна Козловська, медсестра Боярської районної лікарні.

За словами медсестри, вже багато лікарів із так званих неопорних лікарень у маленьких містечках отримали, як вони їх називають, "листи щастя". У них повідомляється, що за місяць вони отримуватимуть лише мінімальну зарплату. Обслуговування в багатьох районах України стане майже неможливим.

"А швидкі теж скорочуються захворіє людина за 120 кілометрів від опорної лікарні - уявіть інсульт інфаркт, інсульт, апендицит. Поки вона доїде, вернеться по наших дорогах. Це нереально, це людина буде помирати не доїжджаючі до лікарні", - говорить Ніна Козловська, медсестра Боярської районної лікарні.

Медсестри із Шостки тримають у руках паперові ромашки - символ боротьби з туберкульозом. Через тиждень після того, як у світі відзначать День боротьби з туберкульозом, а це 24 березня, медики їхнього санаторію можуть залишитися без роботи.

"Ми добиваємося детако лечение продолжили не закривають санаторії. - Тобто ви з першого квітня втрачаєте роботу? - Так", - говорить Наталія, медсестра Шосткінського протитуберкульозного санаторію.

"Туберкулез процеветает в стране, но у нас правительство не видет угрозы. У нас же туберкулез болезнь кого - бедных", - говорить Ніна, медсестра Шосткінського протитуберкульозного санаторію.

У санаторії зараз лікуються і проходять профілактику 70 дітей. Більшість із неблагополучних родин або сироти. Доля пацієнтів тепер невідома. А черкаський лікар Валентин наводить власну статистику смертності від туберкульозу за п'ять років. Вважає - усе через те, що майже не проводяться профілактичні заходи.

"К сожалению, если бы у меня были волосы, они бы стали дыбом. До начала реформы супруновской этот показатель был восемь процентов, последние два года он вырос до 18. То есть вдвое большее количество людей, когда к нам поступають люди настолько в состоянии запущенном", - говорить Валентин Титоренко, лікар Черкаської обласної лікарні.

Пікет продовжився біля Кабінету Міністрів, а потім Офісу президента. Медики вкотре вимагають - не зменшувати фінансування галузі, не закривати лікарні та зупинити медичну реформу. Відповідне звернення передали главі держави.