На Львівщині місця обсервації облаштують в обласному протитуберкульозному санаторії. А в разі виявлення у когось коронавірусу, то їх доправлятимуть до інфекційної лікарні. Чи готові ці медзаклади приймати хворих - дізнавалася Христина Гашенко.

Львівський обласний протитуберкульозний санаторій. До українсько-польського кордону приблизно десять кілометрів. Саме в цьому закладі й розміщатимуть на чотирнадцяти денний карантин жителів області, які могли контактувати з хворими на коронавірус.

"Перш за все, географічно він ближчий до кордону. Друге питання, він має нормальні умови для розміщення пацієнтів чи інших людей на обсервацію. Якщо буде потрібно більше таких місць обсерваційних, то ми будемо залучати інші заклади охорони здоров'я", - говорить Андрій Васько, т.в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації.

Зараз у санаторії майже сто пацієнтів. У всіх активні форми хвороби. Про плани чиновників тут дізналися від журналістів. Жодного офіційного документа поки що не мають. І чи зможуть помістити людей на карантин не знають.

"Я утримують від коментарів і так дальше я посадова особа, я не можу коментувати, якщо зобов'яжуть це виконувати, ну ж я не можу висловитись чисто суб'єктивно", - говорить Роман Пасиджак, головний лікар Львівського обласного протитуберкульозного санаторію.

Поки ж пацієнтів санаторію не виселяють. Жителі найближчого селища, що за два кілометри від закладу, не панікують. Єдина вимога, щоб медики обсерватора дотримувалися правил карантину.

"Повинні їх засилити, але щоб вони по Немирові не ходили, щоб вони були ізольовані. Нехай заселяють,то ж тоже люди", - говорить Андрій, житель смт Немирів.

У разі підтвердження коронавірусу пацієнтів доправлятимуть до обласної інфекційної лікарні. У медзакладі окрема вентиляція та система очищення каналізації. Є вісім боксів-ізоляторів. Якщо ж кількість інфікованих людей зросте, лікуватимуть у сусідньому корпусі. Всього в лікарні можуть розмістити 300 хворих.

"Вони забезпечені спальним місцем, тумбочкою є для медичного персоналу спеціальний маніпуляційний столик наступним це є у нас приміщення де пацієнти будуть мати можливість здійснити необхідні заходи гігієни", - говорить Ігор Берник, заступник головного лікаря з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Для складних випадків підготували й реанімацію. Медики запевняють - спецодягу та медпрепаратів вистачає.

"Ми маємо біологічно захисний спецодяг. Для симптоматичного лікування - це є антибіотики, протишокова терапія, інфузійні розчини. Ми маємо достатній запас для того щоб надати людям допомогу", - говорить Віктор Токарев, завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Відсьогодні у Львівському аеропорту пасажирам почали вимірювати температуру. Якщо зафіксують підвищену - відправлятимуть на додаткові обстеження. Також в області планують скасувати всі масові заходи.