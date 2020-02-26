Коронавирус в Италии: зафиксировали еще одну смерть [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, в Италии умер еще один человек от коронавируса. Так, число жертв коронавируса увеличилось до 12. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Это уже 12 жертва коронавируса в стране. А также, число зараженных выросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии. Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
Напомним, в начале февраля возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Это произошло из-за того, что один из пассажиров оказался гражданином Китая с коронавирусом.
19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.
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