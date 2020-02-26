Рівненські школярі прогулюють уроки на знак протесту [ Редактировать ]
Прогулюють уроки на знак протесту. В одному із сіл на Рівненщині батьки не пускають дітей навчання, бо вимагають збудувати для дітей нову школу. Її чекають уже десять років. Чи подіє ультиматум - з'ясовувала Сніжана Сидорук.
Учні Вирівської школи від початку року не були на жодному уроці. Після зимових канікул та карантину батьки пішли на страйк: дітей на навчання не пустили.
"Умов для дітей немає. Чому наші діти повинні, які пішли в перший клас сідать за ту саму парту, так і діти, які приходять у 9 клас. І в них сколіози і тому подобне. Наші діти дихають грибком", - говорить Яна Бодашко, мама другокласника.
Небезпечно навчатися ось у цій столітній будівлі. Ремонтувати нічого - все "з'їв" грибок.
"Стеля впала. Одні сумки й парти постраждали, а діти не постраждали", - говорить Марія Лотоцька, жителька села Вири.
Школярі змушені тіснитися у двоповерховій будівлі. Та для шестисот дітей вона замала. Загалом тут 15 класів, розрахованих на двісті учнів. Діти навчаються в три зміни.
"Моя дитина йде у вісім годин, приходить у три. Другий хлопець ходить в четвертий клас - йде на, а приходить додому у вісім", - говорить Людмила Вознюк, мама двох учнів.
У музеї теж облаштували додатковий кабінет. Тут розмістили учнів нової української школи.
"Тут навчається 1-А клас. Десь проводять музику. Вчителька не може так всіх їх в рядочок поставить ми мусим переходить в приміщення клубу, бо тут не має де розвернуться", - говорить Олеся Якобсон, мати першокласника.
Парти поставили навіть у сільському будинку культури. Частина дітей тепер навчається в колишній роздягальні.
"Тут немає повітря для двадцяти дітей і я 21. Туалет у великій школі як ми кажемо, у двоповерховому приміщенні школи або на дворі. Діти вдягаються. Це займає часу", - говорить Ольга Єленець, вчителька початкових класів.
Люди вимагають збудувати нову школу. Тому й наважилися блокувати навчальний процес.
"В нас є проєкт з 12 року на, будівництво нової школи. нам обіцяли, що у 18 році до жовтня місяця в нас заложиться перший камінь", - говорить Юрій Легкобит, батько п'ятьох школярів.
Щоб повноцінно завершити навчальний рік, учителі готові відпрацьовувати навіть улітку.
"Оце мрія наших дітей, наших батьків і наших вчителів".
Чиновники зарадити не можуть. Мовляв, на нову школу немає коштів.
"137 мільйонів - це велика сума. Громада готова виділити свої власні кошти для того, щоб розпочати це будівництво в цьому році", - говорить Віталій Кардаш, в. о. директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації.
Знайти гроші й почати будівництво школи посадовці обіцяють аж з наступного року. Селяни ж дають їм час до кінця березня. Кажуть, інакше протест продовжать.
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