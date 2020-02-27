В Киеве женщина похитила ребенка из детдома [ Редактировать ]
27 февраля в Киеве из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, пропала трехлетняя Анжела Туманян. Девочку из детдома украла ее биологическая мать. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
О случившемся в полицию заявила старшая по детскому дому.
"Выяснилось, что мать девочки, Евгения Туманян, отдала дочь в детский дом три года назад. 27 февраля она пришла и увела ребенка в неизвестном направлении без каких либо документов", - говорится в сообщении.
Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины. Предположительно девочка может находится со своей биологической матерью.
Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды.
Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.
При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины полиция просит сообщить по телефону спецлинии "102".
Ранее мы писали о том, что во Львове среди белого дня похитили человека. Также в центре Киева похитили 12-летнего ребенка.
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