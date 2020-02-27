27 февраля в Киеве из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, пропала трехлетняя Анжела Туманян. Девочку из детдома украла ее биологическая мать. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

О случившемся в полицию заявила старшая по детскому дому.

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"Выяснилось, что мать девочки, Евгения Туманян, отдала дочь в детский дом три года назад. 27 февраля она пришла и увела ребенка в неизвестном направлении без каких либо документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины. Предположительно девочка может находится со своей биологической матерью.

Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды.

Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины полиция просит сообщить по телефону спецлинии "102".

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