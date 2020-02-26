В ночь на среду, 26 февраля, в многоквартирном доме Святошинского района на улице Петра Куринного, 5 столицы произошел пожар. Об этом сообщает "Информатор".

Загорелась квартира на пятом этаже. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

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По словам одного из жильцов квартиры, который делил квадратные метры со своим знакомым, жилплощадь поджог его сосед, после чего сбежал в неизвестном направлении.

"Мужчина находился в квартире с самого начала пожара и боролся с распространением огня до приезда спасателей, но вскоре понял, что важнее сохранить жизнь. Одну из комнат пламя уничтожило полностью. Соседи говорят, что сбежавший мужчина, который, по словам соседа, устроил пожар, любит выпить и устраивать конфликты", - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар при помощи трех автоцистерн и пожарной лестницы.

Местонахождение возможного поджигателя, а также подробности происшествия устанавливает полиция.

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