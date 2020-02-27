В Черкасской области трое людей обворовывали фуры на ходу [ Редактировать ]
В Черкасской области три человека на ходу похищали груз из фур. Их задержали во время совершения очередной кражи. Все они жители соседней области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
В группу злоумышленников входило три человека - две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области.
"Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем, держа дистанцию между фурой и легковушкой. Мужчина во время движения проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар к своему автомобилю", - рассказали в полиции.
Все участники группы задержаны. При осмотре в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар, а также обрез охотничьего ружья и патроны к нему.
Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъято. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.
По факту происшествия открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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