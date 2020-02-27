Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 27 февраля.
Согласно указу №59/2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".
При этом отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что в СНБО рассказали о протестах в Новых Санжарах.
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