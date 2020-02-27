Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 27 февраля.

Согласно указу №59/2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".

При этом отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в СНБО рассказали о протестах в Новых Санжарах.