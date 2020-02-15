Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила фанатов новым фото, поразила их вновь. В этот раз артистка показала откровенным образ в своем Instagram.
На снимке Тина позирует в красивом красном платье с глубоким декольте. Такой женственный образ дополнил классический макияж и голливудские локоны.
Фото: instagram.com/tina_karol
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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