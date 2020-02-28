В пятницу, 28 февраля, по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп в Офисе президента сообщили, что основные украинские телеканалы в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает "РБК-Украина".

С представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

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"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев. Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы.

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