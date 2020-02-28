В Украине разблокируют спутниковые каналы [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп в Офисе президента сообщили, что основные украинские телеканалы в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает "РБК-Украина".
С представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.
"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев. Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы.
Ранее мы писали о том, что в Украине вырастут тарифы на интернет.
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