Війна в Сирії триває вже майже 9 років

Туреччина заблокувала доступ до соціальних мереж після авіаударів в Ідлібі, влада побоюється поширення дезінформації в інтернеті. Цієї ночі в сирійській провінції унаслідок нальоту російської авіації загинули понад 30 турецьких армійців. У відповідь Туреччина - атакувала позиції проурядових сирійських військ. Про загострення ситуації в регіоні - дивіться далі.

Припинити воєнні дії в Ідлібі закликали Москву і Дамаск у НАТО. Через загострення між Туреччиною та режимом Башара Асада - на вимогу Анкари, у Брюсселі на термінове засідання зібралася Рада Альянсу. Туреччина називає атаку на свій військовий конвой в Ідлібі - нападом на НАТО.

"НАТО засуджує повітряні удари режиму Асада та Росії в провінції Ідліб. Я закликаю їх припинити вогонь, поважати міжнародне право та підтримати зусилля ООН щодо мирного врегулювання в регіоні", - говорить Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Цієї ночі в сирійській провінції Ідліб - унаслідок нальоту російської авіації - загинули понад три десятки турецьких армійців.

"Загалом убито 33 наших солдатів. З-поміж поранених у шпиталі - немає жодного в критичному стані. Нехай загиблі спочинуть у мирі. Я висловлюю співчуття усьому народу", - говорить Рагмі Доґан, губернатор провінції Гатай.

У відповідь Туреччина вдарила по позиціях проурядових сирійських військ у Ідлібі. Знищено понад три сотні прихильників Башара Асада. А також 5 вертольотів, 23 танки, стільки ж гармат і два зенітно-ракетні комплекси. У Міноборони Туреччини винуватицею нападу на своїх військовиків вважають Росію.

"Атака відбулася попри те, що ми попередньо повідомили росіян про розташування наших військ. Удари по військових позиціях тривали і після дзвінків про початок наступу - вогонь вели навіть по машинах швидкої допомоги", - говорить Гулусі Акар, міністр оборони Туреччини.

Росіяни звинувачення відкидають, мовляв, бомбардували лише "терористів".

Тим часом тисячі сирійських біженців рушили через Туреччину до Європи. Сотні людей зібралися на західному узбережжі - хочуть спробувати дістатися грецьких островів. Напередодні анонімні джерела в турецькому уряді повідомили, що Анкара відкрила свої кордони для імігрантів. За підрахунками ООН, від початку наступу проурядових сирійських сил в Ідлібі - свої домівки покинуло близько дев'ятисот тисяч людей. Для Європи це може обернутися новою міграційною кризою. Навіть складнішою, ніж попередня, що вразила ЄС 2015 року.

"Ми прямуємо до Греції. Спакували речі й приготували гроші. Ось налаштовуємо човни для переправи. До кордону пройшли вільно. Охорона сказала, рубіж відкритий, Ідіть хоч зараз".

Війна в Сирії триває вже майже 9 років. На боці Асада воюють Росія та Іран, сирійську опозицію підтримує міжнародна коаліція на чолі зі США. За цей час загинуло 400 тисяч сирійців, із них чверть - мирні жителі. З країни виїхали понад 5,5 мільйонів біженців, кількість внутрішньо переміщених осіб - близько семи мільйонів.