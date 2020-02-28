Коронавірус уже вразив і глобальну економіку. Нафта дешевше, ніж 50 доларів за барель. Такого не було три роки. Усі фондові індекси світу знижуються. Корпорації втрачають сотні мільярдів доларів...

Туристична індустрія - на межі банкрутства. Тож, підрахунок глобальних збитків - далі - у нашому матеріалі.

Разом із новим вірусом світом шириться і корона-криза. Експерти вже заговорили про можливу економічну кризу, наслідки якої можуть бути гіршими ніж у 2008. Лише за останні кілька днів - світові фондові ринки втратили близько три трильйонів доларів! І це найбільший обвал за останні 10 років. І прогнози подальші невтішні:

"Як би цинічно це не звучало, ринки заражені. Існує ця невизначеність щодо того, що цей вірус робитиме далі. Чи буде пандемія і чи страждатиме економічна діяльність? Ясна річ, що ми побачимо технічний спад у першому та другому кварталі в кількох країнах, зокрема й у Німеччині. Невизначеність - це отрута для фондових ринків. Ми не знаємо, що буде далі", - говорить Роберт Халвер, керівник аналізу ринку капіталу Baader Bank.

На тлі таких настроїв різко дешевшає нафта. Вартість бареля марки Brent наближається до п'ятдесяти доларів. А от дорогоцінні метали навпаки дорожчають. Максимальною за останні роки нині є ціна за унцію золота 1610 доларів. Інша картина з промисловими металами. Від 5 до 10 відсотків подешевшали мідь, нікель, цинк та алюміній. Коронавірус паралізував й експорт низки країн.

"Але ми все ще проектуємо, як найбільш вірогідний сценарій, V-подібний вплив вірусу, при якому дуже різке і значне падіння Китаю буде супроводжуватися дуже швидким одужанням. Однак ми знаємо, що так, це справді вплине на глобальні ланцюги цінностей. Це впливає на туризм, впливає на подорожі", - говорить Крісталіна Георгієва, голова МВФ.

Аби завадити поширенню інфекції багато країн заборонили транспортне сполучення з Китаєм, та країнами, де зафіксований коронавірус. Щонайменше до весни скасували рейси деякі перевізники. Як наслідок - авіакомпанії зазнають мільйонних збитків. Туризм у світі впав на 30 відсотків. І це попри те, що ВООЗ епідемії поки не оголошувала і до закриття кордонів не закликала.

"Ми наголошуємо, на цю мить ВООЗ не рекомендувала обмежувати подорожі чи торгівлю. Різні країни запроваджують власні заходи безпеки. Для нас важливо, щоб вони були скоординованими", - говорить Стелла Кіріакідіс комісар ЄС з питань здоров'я.

Затихла і ділова активність. Через карантин низка держав скасували чи відклали не лише навчання в школах, а й великі спортивні заходи та бізнес-конференції. Коронавірус так чи інакше зачепив п'ять мільйонів компаній. Передусім, ударив по технологічних гігантах - таких як Apple, Facebook, Tesla та Amazon, які мають потужності в Китаї. На європейських ринках уже не вистачає китайських товарів - будівельних матеріалів, запчастин для авто, морських делікатесів і навіть... весільних суконь.

"Проблема в тому, що цей вірус змушує людей витрачати менше грошей. Великі покупки, такі як машини чи меблі, ніхто не робить. Компанії не інвестують, тому що не знають, як все піде далі. Якщо ланцюги поставок руйнуються і виробництво в такій країні, як Китай зупиняється, то воно зупиниться і в Німеччині. А значить, світова економіка йде на спад", - говорить Роберт Халвер, керівник аналізу ринку капіталу Baader Bank.

В Єврокомісії вирішили спрямувати на антивірусну кампанію щонайменше 230 мільйонів євро. І це для початку.

"У Пакті стабільності та зростання існують положення про гнучкість. Вони пов'язані з так званими" винятковими обставинами ", а отже, це буде обговорено наступного місяця", - говорить Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки.

А в Білому домі й взагалі заговорили про астрономічні суми. Дональд Трамп запевнив - США готові до шаленої боротьби.

"Ми готові витратити стільки, скільки необхідно. Запросили два з половиною мільярди. Деякі республіканці хочуть надати чотири мільярди, а деякі демократи - вісім з половиною мільярдів", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Але є у світі й ті, хто встиг нажитись на коронавірусі. І це не лише виробники та продавці медичних масок. У Китаї очолила рейтинг найбільш завантажуваних додатків мобільна гра під назвою "Чума" (Plague Inc.). В ній потрібно придумати свій вірус, який має винищити людство. А напротивагу владі Пекіна розробила іншу гру, де з вірусами борються, а за кожен виграний раунд - гравець отримує пораду, як дбати про власне здоров'я.