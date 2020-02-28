В мире разрабатывают 20 вакцин против коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он рассказал, что результаты испытаний должны быть готовы уже через несколько недель.

"Продвигается работа над вакцинами и терапевтическими средствами. Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель", - сказал глава ВОЗ.

Читайте также В Нидерландах подтвердили второй случай коронавируса

Гебреисус сообщил, что вакцины ждать не нужно. Ведь есть несколько вещей, которые помогут каждому уберечься от коронавируса.

"Ваш риск зависит от того, где вы живете, от вашего возраста и общего состояния здоровья. ВОЗ может предоставить общие рекомендации. Вы также должны следовать своим национальным рекомендациям и проконсультироваться с местными специалистами здравоохранения", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен состояться в мае в нидерландском Роттердаме, могут перенести из-за коронавируса.

Также читайте о том, что Уэльс подтвердил первый случай заражения коронавирусом. В ГСЧС показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом.