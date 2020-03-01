С 1 марта в Украине повысили цены на билеты, и они будут расти на 2% ежемесячно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра транспортных стратегий.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - сообщают в пресс-службе.

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А также, в пресс-службе сообщают, что доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход вырастет на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

Повышение не затронет стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +".