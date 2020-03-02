Небезпечно і в "сірій" зоні. Там противник регулярно залишає мінні пастки. Про ситуацію на Луганщині розповість Ігор Левенок.

"За нами йдіть нога в ногу, щоб потім не трапилася біда. Обережно, по одній тропі".

Луганщина. Сірі непролазні хащі. Нетрі, які можуть тебе поглинути й більше не повернути. Буферна смуга між українськими військами та окупантами. Територія, де нерідко відбуваються бойові зіткнення. Місце, де триває підступна війна.

Сіра зона, куди часто потрапляють ворожі розвідувально-диверсійні групи. Часто вони після себе залишають багато смертоносних сюрпризів. Тож поводитися тут слід украй обережно.

Що десять-п'ятнадцять кроків бійці застерігають нас про можливу небезпеку. І не дарма.

Цю стежку завчасно проклали наші розвідники. Частину розтяжок зняли.

Та нищівних гостинців тут задосить. Це - результат роботи диверсійних груп супротивника, які час від часу роблять зухвалі вилазки.

"Подошли на 150 метров и вели прицельный стрелковый огонь с подствольных гранатометов и РПГ-22. Мы дали им отпор. Группу эту називают ДРГ. Но все прошло хорошо. Без потерь, без ранений. Я думаю, так будет и в дальнейшем. - А як працює ця міна? Там есть такой дроссельный тросик и вкрученный мул. Ее зацепляют и она разу детонирует. Вот это - называется "пузо", как живот, оно идет таким коридором, вот таки шарики", - розповідає позивний "Ад'ютант", військовослужбовець Збройних сил України.

"Под ней еще должен быть "подарок", либо под своим весом стоит Ф-1, либо тротиловая шашка, что-то типа такого".

Хлопці згадують, як в одному бою із супротивником загинув молодий офіцер Володимир Цірик. Це сталося неподалік, у сірій зоні, влітку 2016 року. А розвідники, котрі поспішали йому на допомогу, натрапили на добре замасковані міни. Загинув іще один боєць.

"Займають таку "мертву точку" для зору, і ти переступаєш, не бачиш і все - потрапляєш у цю пастку. Пам'ятаєте, я вам казав, коли переступали ми колоду, коли починали свій путь. Ага! Ось так і ставляться ці "сюрпризи", - розповідає позивний "Сірий", військовослужбовець Збройних сил України.

"Группа заходит, делает свое дело, уходит и "сюрпризы" назад ставятся. В принципе, около двадцати таких "сюрпризов" мы за этот месяц сняли", - зазначив позивний "Ад'ютант", військовослужбовець Збройних сил України.

Всупереч усім конвенціям, противник на Донбасі використовує близько ста типів різноманітних мін-пасток. Армійці кажуть - на їхню ліквідацію знадобляться десятиліття.