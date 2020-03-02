У киевской маршрутки на ходу отвалилось колесо [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Киеве на улице Привокзальной у маршрутки во время движения отвалилось колесо. Об этом сообщил "Киев оперативный", опубликовав соответствующее фото в соцсети Facebook.
"И еще немного о маршрутках столицы и их техническом состоянии", - говорится в подписи к снимку.
Напуганные киевляне в комментариях начали активно обсуждать состояние общественного транспорта в столице.
"Жесть!!!", "Ничего нового", "Не защищаю этот хлам, но с такими дорогами и у нормального транспорта колеса отвалиться могут цены за проезд повышают, а свою парашу не ремонтируют", - пишут пользователи.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка.
Также читайте новость о том, что женщина на ходу выпала из маршрутки, затем та переехала ей обе ноги.
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