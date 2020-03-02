В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо/ Фото: bagnet.org

В понедельник, 2 марта, в Киеве на улице Привокзальной у маршрутки во время движения отвалилось колесо. Об этом сообщил "Киев оперативный", опубликовав соответствующее фото в соцсети Facebook.

"И еще немного о маршрутках столицы и их техническом состоянии", - говорится в подписи к снимку.

Напуганные киевляне в комментариях начали активно обсуждать состояние общественного транспорта в столице.

"Жесть!!!", "Ничего нового", "Не защищаю этот хлам, но с такими дорогами и у нормального транспорта колеса отвалиться могут цены за проезд повышают, а свою парашу не ремонтируют", - пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка.

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