Под Киевом произошла жуткая стрельба, в которой пострадали полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицейские выехали на вызов о домашнем насилии, но хулиган отвечал в жесткой форме правоохранителям. После чего он открыл стрельбу, в результате которой пострадал участковый офицер полиции. Он получил повреждение ноги.

"Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, однако еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку хулиган сопротивлялся. С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.

Сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.

Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора. Ранее под Киевом напали на журналиста.