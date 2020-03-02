Под Киевом мужчина расстреливал полицейских [ Редактировать ]
Под Киевом произошла жуткая стрельба, в которой пострадали полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Полицейские выехали на вызов о домашнем насилии, но хулиган отвечал в жесткой форме правоохранителям. После чего он открыл стрельбу, в результате которой пострадал участковый офицер полиции. Он получил повреждение ноги.
"Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, однако еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку хулиган сопротивлялся. С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.
Сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора. Ранее под Киевом напали на журналиста.
по теме
"Ты знаешь, кто его папа?": банда подростков терроризирует прохожих
В воскресенье, 1 марта, в Киеве возле метро "Печерская" произошла ужасная ситуация
Курс биткоина резко "взлетел"
В понедельник, 2 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
Погода 2 марта: к чему готовиться украинцам
В понедельник, 2 марта, в Украине погода сильно удивит
В Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса
В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом Covid-19
Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем
В Лионе футбольные фанаты "Лиона" и "Сент-Этьена" устроили массовую драку