NASA відберуть астронавтів для подорожей на Місяць і Марс [ Редактировать ]
У NASA оголосили про додатковий відбір астронавтів для подорожей на Місяць і Марс. Заявки прийматимуть до кінця березня. Наразі в активі агенції з півсотні своїх астронавтів.
Серед вимог для нових членів команди - наявність американського громадянства, ступінь магістра з точних або природничих наук та щонайменше 2 роки відповідного професійного досвіду, або, як мінімум, тисяча годин керування реактивними літаками.
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