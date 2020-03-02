Рэпера Серегу обвинили в похищении детей [ Редактировать ]
Популярного рэпера Серегу бывшая супруга Полина Ололо обвинила в похищении детей. Об этом она рассказала на свое странице в Instagram.
Женщина написала, что Серега похитил девятилетнего Платона и 10-летнего Марка. Он не отдал детей женщине после того, как они осенью поехали к отцу в Харьков.
"За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам", - пожаловалась женщина.
Женщина готовит заявление в правоохранительные органы и в суд.
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