Популярного рэпера Серегу бывшая супруга Полина Ололо обвинила в похищении детей. Об этом она рассказала на свое странице в Instagram.

​Женщина написала, что Серега похитил девятилетнего Платона и 10-летнего Марка. Он не отдал детей женщине после того, как они осенью поехали к отцу в Харьков.

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"За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам", - пожаловалась женщина.

Женщина готовит заявление в правоохранительные органы и в суд.

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