США вывели из-под санкций российские компании [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, Министерство финансов США исключило из санкционных списков две российские компании. Об этом пишет "Корреспондент".
"Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) исключили в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - ННК-"Приморнефтепродукт" - в качестве четырех юридических лиц.
Обе фирмы попали под санкции, введенные США в 2017 году в связи с ядерной программой Северной Кореи.
В феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В России их назвали незаконными.
Также США ввели санкции против предприятий в оборонной сферы России. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения".
Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.
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