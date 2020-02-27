В четверг, 27 февраля, стало известно, что Европейський союз расширил санкции против Турции из-за буровых работ в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом сообщает издание WorldOil.

Сообщается, что санкции были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

Отметим, вице-президент Турции Фуат Октай ранее заявлял, что Турция продолжит разведку месторождений углеводорода в восточной части Средиземного моря, которая является исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на введенные санкции со стороны Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.