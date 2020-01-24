США расширили список санкций против Ирана [ Редактировать ]
Министерство финансов США расширило список санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь в новый список попали несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян. Он связан с компанией Triliance Petrochemical. Эта компания также попала под санкции.
Также, в список санкций попали подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира.
Раньше сообщалось о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).
В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.
Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.
Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.
В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ. В ответ Дональд Трамп анонсировал санкции и заявил, что Ирану стоит отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.
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