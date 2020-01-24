Министерство финансов США расширило список санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь в новый список попали несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян. Он связан с компанией Triliance Petrochemical. Эта компания также попала под санкции.

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Также, в список санкций попали подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира.

Раньше сообщалось о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).