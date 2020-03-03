Названа вероятная дата третьего боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Такое заявление сделал промоутер чемпиона, Боб Арум.

По словам Арума, подходящей датой для боя является 18 июня.

"18 июня будет приоритетной датой реванша как для ESPN, так и для FOX. Это мертвый сезон для американского спорта и это могло бы хорошо сказаться на продажах. Плей-офф НБА уже закончится, а бейсбол еще будет в середине сезона. Идеальное время", - цитирует Арума ESPN.

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.

Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.