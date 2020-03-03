Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: названа дата третьего боя [ Редактировать ]
Названа вероятная дата третьего боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Такое заявление сделал промоутер чемпиона, Боб Арум.
По словам Арума, подходящей датой для боя является 18 июня.
"18 июня будет приоритетной датой реванша как для ESPN, так и для FOX. Это мертвый сезон для американского спорта и это могло бы хорошо сказаться на продажах. Плей-офф НБА уже закончится, а бейсбол еще будет в середине сезона. Идеальное время", - цитирует Арума ESPN.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.
по теме
"Я не буду играться с Фьюри" - Уайлдер
Деонтей Уайлдер, который является чемпионом WBC в тяжелом весе, прокомментировал предстоящий реванш против Тайсона Фьюри
Ломаченко-Лопес: названа дата и место боя
Боб Арум , промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко сделал заявление
Весенние каникулы 2020: когда и сколько будут отдыхать ученики
Стало известно, когда весной 2020 года в Украине начнутся каникулы в школе
Зеленский приедет на внеочередное заседание Рады
В среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский приедет на инициированное им внеочередное заседание Рады
Пытки и сексуальное насилие: воспитателям в одесском приюте объявили подозрение
В понедельник, 2 марта, Одесская местная прокуратура объявила подозрение в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни несовершеннолетних двум воспитателям