Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) продемонстрировал, как изменилось его тело. Соответствующее фото появилось на его странице в Instagram.

К посту, который он сделал, прикреплен коллаж. Как оказалось, за два года тренировок "Цыганский король" сумел превратиться из полного человека в начтоящего "качка", который остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.

Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.