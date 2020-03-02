Невероятная трансформация: Фьюри показал свое "новое" тело [ Редактировать ]
Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) продемонстрировал, как изменилось его тело. Соответствующее фото появилось на его странице в Instagram.
К посту, который он сделал, прикреплен коллаж. Как оказалось, за два года тренировок "Цыганский король" сумел превратиться из полного человека в начтоящего "качка", который остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.
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