Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 2: где и когда смотреть бой [ Редактировать ]
В ночь с 22 на 23 февраля по киевскому времени в Лас-Вегасе состоится один из самых долгожданных реваншей в истории бокса. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся вновь после ничейного боя, который состоялся около года назад.
Отмечается, что два спортсмена по сути считаются легендами бокса, однако больше шансов на победу отдают Фьюри. Все благодаря его доминированию в первом бою, а также ограниченности арсенала Деонтея Уайлдера.
Вживую понаблюдать за боем украинцы смогут на сервисе Megogo. Поединок начнется ранним утром 23 февраля - около 04:00.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.
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