Радбез ООН обговорить порушенням прав людини у Криму [ Редактировать ]
Ситуацію з порушенням прав людини в анексованому Росією Криму - Радбез ООН обговорить цієї п'ятниці. Засідання скликають за ініціативи України та її партнерів - Естонії, США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Бельгії.
Про це повідомив представник України при ООН Олег Ніколенко. Запланована участь постпреда президента України в Криму та керівництва Меджлісу кримськотатарського народу.
Україна має намір оприлюднити численні факти порушень з боку окупаційної влади півострова, розказати, яких заходів вживає Київ для захисту інтересів співвітчизників та деокупації Криму.
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