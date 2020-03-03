Ситуацію з порушенням прав людини в анексованому Росією Криму - Радбез ООН обговорить цієї п'ятниці. Засідання скликають за ініціативи України та її партнерів - Естонії, США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Бельгії.

Про це повідомив представник України при ООН Олег Ніколенко. Запланована участь постпреда президента України в Криму та керівництва Меджлісу кримськотатарського народу.

Україна має намір оприлюднити численні факти порушень з боку окупаційної влади півострова, розказати, яких заходів вживає Київ для захисту інтересів співвітчизників та деокупації Криму.